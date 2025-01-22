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Двигатель торговли: раскрыт неожиданный эффект от наличия пива в продуктовых магазинах

SSRN: продажа пива в гастрономах повысила выручку от других товаров на 17%
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Shutterstock/Stockah

Американские ученые из Корнеллского университета обнаружили полезный экономический эффект от присутствия пива в ассортименте продуктовых магазинов. Исследование опубликовано в научном журнале SSRN.

Команда использовала репрезентативные национальные данные на уровне магазинов и домохозяйств. Как показал анализ, появление пенного на полках гастрономов в штате Колорадо привело к чистому увеличению объема продаж и относительному росту расходов посетителей на другие категории продуктов.

Оказалось, что потребители пива в среднем посещали продуктовые магазины на 3,6% чаще и тратили на продукты на 8% больше в месяц.

Сосредоточившись на 10 основных категориях в продуктовых корзинах покупателей, исследователи обнаружили, что покупатели на 17% увеличили свои расходы на смежные категории товаров, включая свежие продукты, закуски, сыр, деликатесы и газированные напитки.

По словам исследователей, эти результаты важны для продовольственного ретейла, который работает с самой низкой нормой прибыли среди всех секторов розничной торговли из-за высокой конкуренции.

Ранее ученые узнали, почему пиво бывает опаснее более крепких спиртных напитков.

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