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Открыта гигантская планета с мощнейшими ветрами во Вселенной

A&A: на экзопланете WASP-127b дуют ветра со скоростью 33000 км/ч
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ESO/L. Calçada

Международная группа астрономов из Германии, Китая, Испании и других стран открыла экзопланету с самыми сильными ветрами, когда-либо измеренными на поверхности внеземного мира. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Новая планета под названием WASP-127b расположена в 520 световых годах от Земли. Она представляет собой газовый гигант размером немного больше Юпитера, но уступающий ему в массе за счет меньшей плотности.

Небесное тело впервые заметили в 2016 году, но лишь недавно обнаружили неожиданную особенность — мощнейшие струйные течения в атмосфере, чья скорость превышает 33000 километров в час, или 9 километров в секунду. Для сравнения, скорость звука в атмосфере Земли составляет лишь 343 метра в секунду.

В Солнечной системе самые быстрые ветра зарегистрировали на Нептуне, где атмосферные потоки двигались со скоростью 500 метров в секунду, или 1800 километров в час.

Команда составила карту погоды WASP-127b с помощью инструмента CRIRES+ на VLT ESO. Измеряя, как свет родительской звезды проходит через верхнюю атмосферу планеты, им удалось проследить ее состав. Результаты подтвердили наличие водяного пара и молекул оксида углерода в атмосфере далекого мира.

В будущем астрономы рассчитывают собрать больше информации о характере внеземных ветров на различных типах планет.

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