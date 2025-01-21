Российские ученые научились определять пол древних людей по костным останкам

Команда исследователей из Института этнологии и антропологии РАН разработала метод, который с высокой точностью позволяет определять пол и возраст древних людей, используя инфракрасную Фурье-спектроскопию. Этот подход открывает новые возможности для реконструкции прошлого, объединяя достижения археологии, антропологии и современной аналитической химии. Об этом сообщает Институт этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН).

ИК Фурье-спектроскопия — это метод анализа, основанный на измерении поглощения инфракрасного излучения различными молекулами. При взаимодействии с ИК-излучением молекулы начинают вибрировать с определенными частотами, создавая характерный спектр. Для костной ткани это означает возможность детального изучения ее состава, включая гидроксиапатит (минеральную часть) и коллаген (органическую).

ИК Фурье-спектроскопия уже помогает определить возраст человека по остаткам костной ткани. Специфические полосы поглощения в ИК-спектре, связанные с колебаниями молекул гидроксиапатита и коллагена, дают представление о степени разрушения костной ткани. Теперь с помощью этого метода ученые научились определять и пол.

Новые исследования показали, что у костей женского пола спектры отличаются более плавными пиками по сравнению с костями мужского пола. Это связано с различиями в структуре коллагена, обусловленными гормональными факторами. Разработанные алгоритмы анализа ИК-спектров позволяют с высокой точностью определять пол человека. Возраст реконструируется на основе соотношения полос поглощения молекул гидроксиапатита и коллагена.

Совмещение данных, полученных разными методами, позволяет реконструировать не только физические характеристики, но и образ жизни и окружение человека. Такой подход открывает новые перспективы для археологических и исторических исследований, превращая кости в бесценный источник знаний о нашем прошлом.

Ученые уверены, что дальнейшее развитие аналитических технологий позволит еще глубже заглянуть в историю человечества и раскрыть секреты, скрытые в останках древних людей.

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