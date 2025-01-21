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Загадочные курганы раскрыли ученым историю воды на Марсе

NatGeo: в остатках древних марсианских нагорий нашли следы воды
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ESA

Британские ученые из Лондонского музея естественной истории обнаружили «водную летопись» Марса при изучении холмов и насыпей северных равнин Красной планеты. Оказалось, что в далеком прошлом эти породы были пропитаны влагой. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Команда проанализировала изображения высокого разрешения и данные о составе грунтов на севере Марса, полученные с орбитальных аппаратов.

Специалисты обнаружили, что наблюдаемые сегодня курганы высотой до полукилометра оказались остатками древних нагорий, отступивших на сотни километров из-за эрозии миллиарды лет назад.

Холмы состоят из слоистых отложений, содержащих глинистые минералы. Последние образовались в результате взаимодействия воды с горными породами на протяжении миллионов лет.

Исследование также показывает, что курганы геологически связаны с близлежащими равнинами Oxia Planum.

Ученые отметили, что Марс представляет собой модель ранней Земли. Из-за отсутствия тектоники большая часть его древней геологии не изменилась за миллиарды лет.

Ранее исследователи разгадали полувековой секрет аномального рельефа Марса.

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