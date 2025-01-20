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Физики наконец-то разгадали главный парадокс путешествий во времени

CQG: представлено новое объяснение парадокса дедушки
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Depositphotos

Физик из Университета Вандербильта Лоренцо Гавассино представил новое объяснение парадокса дедушки — одного из самых известных препятствий для путешествий во времени. Согласно его исследованию, квантовая механика может сгладить противоречия, возникающие при возвращении в прошлое. Работа опубликована в журнале Classical and Quantum Gravity (CQG).

Парадокс дедушки возникает, если путешественник во времени отправляется в прошлое и убивает своего деда, еще до рождения своих родителей. Это предотвращает его собственное рождение, что делает сам факт путешествия невозможным.

Гавассино рассмотрел вопрос с точки зрения термодинамики и квантовой механики. Его исследование показывает, что при возвращении во времени энтропия системы — показатель беспорядка — не может продолжать расти. Вместо этого формируется параллельная «энтропийная» линия, которая соединяет начало и конец временной петли.

Этот подход позволяет представить ситуации, в которых события, происходящие в прошлом, могут быть обратимыми. Например, смерть дедушки может быть «исправлена», а память путешественника о его действиях — стерта, тем самым устраняя противоречие.

Путешествия во времени при этом становятся возможными благодаря так называемым «замкнутым временным кривым» — петлям, предсказанным общей теорией относительности. Они могут возникнуть в экстремальных условиях, таких как черные дыры, где пространство и время искривляются до предела. Однако, чтобы понять, как в таких условиях ведут себя квантовые частицы, необходимо еще глубже изучить взаимодействие квантовой механики и общей теории относительности — вопрос, над которым ученые продолжают работать.

Хотя выводы Гавассино не означают, что машины времени уже можно строить, они открывают новые горизонты для изучения природы времени и пространства.

«Эти результаты расширяют наши представления о квантовых свойствах времени и показывают, что привычные ограничения могут быть преодолены», — отмечает автор работы.

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