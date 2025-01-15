Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мысли об одиночестве могут приводить к депрессии, выяснили ученые

Nature: мысли об одиночестве приводят к депрессии чаще, чем факт одиночества
close
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Гонконга установили, что одиночество с большей вероятностью приводит к депрессии, если человек продолжает размышлять о нахождении в изоляции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Научный коллектив анализировал данные о состоянии здоровья 900 взрослых из Гонконга, Гуанчжоу и Фучжоу в период с 2021 по 2023 год. Жесткие карантинные меры в Китае и Гонконге стали уникальной возможностью для изучения влияния изоляции на психическое здоровье людей.

Ученые использовали метод сетевого анализа, чтобы выявить связь между одиночеством и депрессией, а также роль размышлений о своем одиночестве. Результаты показали, что именно навязчивые мысли, а не сам факт наличия депрессии, являются ключевым фактором, который обусловливает взаимосвязь между одиночеством и расстройством.

Особое внимание исследователи уделили взаимодействию между навязчивыми мыслями об одиночестве и реальным ощущением изоляции. Ученые пришли к выводу, что потенциально эффективные методы терапии депрессии в первую очередь должны быть направлены на стабилизацию непроизвольного мыслительного процесса.

Ранее были найдены сотни новых генетических факторов развития депрессии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами