Мысли об одиночестве могут приводить к депрессии, выяснили ученые

Nature: мысли об одиночестве приводят к депрессии чаще, чем факт одиночества

Ученые из Университета Гонконга установили, что одиночество с большей вероятностью приводит к депрессии, если человек продолжает размышлять о нахождении в изоляции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Научный коллектив анализировал данные о состоянии здоровья 900 взрослых из Гонконга, Гуанчжоу и Фучжоу в период с 2021 по 2023 год. Жесткие карантинные меры в Китае и Гонконге стали уникальной возможностью для изучения влияния изоляции на психическое здоровье людей.

Ученые использовали метод сетевого анализа, чтобы выявить связь между одиночеством и депрессией, а также роль размышлений о своем одиночестве. Результаты показали, что именно навязчивые мысли, а не сам факт наличия депрессии, являются ключевым фактором, который обусловливает взаимосвязь между одиночеством и расстройством.

Особое внимание исследователи уделили взаимодействию между навязчивыми мыслями об одиночестве и реальным ощущением изоляции. Ученые пришли к выводу, что потенциально эффективные методы терапии депрессии в первую очередь должны быть направлены на стабилизацию непроизвольного мыслительного процесса.

Ранее были найдены сотни новых генетических факторов развития депрессии.