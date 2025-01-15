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В центре Млечного Пути может скрываться гигантская невидимая звезда, считают ученые

arXiv: темная материя может создавать структуры шириной до 10000 световых лет
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Depositphotos

Международная группа астрофизиков пришла к выводу, что в центре Млечного Пути и других галактик могут находиться гигантские невидимые структуры из темной и обычной материй. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Согласно одной из гипотез, темная материя остается неуловимой из-за ее сверхнизкой плотности. Эти гипотетические частицы могут быть настолько легкими, что их квантово-волновая природа проявляется только в галактических масштабах. Эта концепция известна как размытая, или нечеткая темная материя.

Если догадка верна, то частицы темной материи могут собираться в гигантские невидимые сгустки, образуя так называемые «темные звезды». Такие структуры способны занимать очень большой объем пространства и обеспечивать основную часть массы галактик, не создавая структур высокой плотности.

В новом исследовании ученые смоделировали взаимодействие между размытой темной материей и обычным газом. Оказалось, что темная материя быстро собирается в одной точке, окружая себя рассеянными облаками. За ними следует газ, смешиваясь с нечеткой темной материей и создавая структуру, названную фермионно-бозонной звездой.

Такая фермионно-бозонная звезда может быть гигантской, занимая до 10 тыс. световых лет в диаметре. Для сравнения, ширина всего Млечного Пути составляет 100 тыс. световых лет. Эта колоссальная структура почти полностью невидима и проявляет себя только слабым свечением газа.

Исследователи отметили, что это послужило бы идеальным представлением о галактическом ядре, которое содержит более высокую (но не слишком высокую) плотность обычной материи, тем самым подтверждая ключевое предсказание модели размытой темной материи.

Ранее ученые назвали место и время вероятного создания темной материи.

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