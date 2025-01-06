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Белки COVID-19 годами накапливаются в мозге и костях черепа, выяснили ученые

Cell Host & Microbe: шиповидный белок SARS-CoV-2 сохраняется в мозге годами
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Depositphotos

Исследователи из Мюнхенского университета имени Гельмгольца установили, что шиповидный белок SARS-CoV-2 может сохраняться в мозговых оболочках и костном мозге черепа в течение четырех лет после заражения, повышая риск нейродегенеративных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Host & Microbe.

К такому выводу ученые пришли в результате применения инновационного метода визуализации на основе искусственного интеллекта, который позволил исследовать влияние спайкового белка SARS-CoV-2 на мозг. Новый метод помогает отображать в 3D-формате клеточные структуры, метаболиты и вирусные белки.

Исследователи обнаружили, что шиповидный белок вируса может накапливаться и сохраняться в костном мозге и мозговых оболочках черепа, даже спустя годы после перенесенной инфекции COVID-19. Отмечается, что белок-шип связывается с рецепторами ACE2, которых особенно много в этих областях, что делает ткани уязвимыми для долгосрочного воздействия.

Доктор Чжоуи Ронг, первый автор исследования, отметил, что накопление белка-шипа на границах мозга может быть связано с неврологическими последствиями COVID-19, включая «долгий COVID» и нейродегенеративные заболевания. Ученые подсчитали, что постоянное присутствие белка-шипа может ускорять старение мозга, что эквивалентно потере пяти-десяти лет его нормальной работы.

Исследование также подтвердило, что мРНК-вакцины значительно снижают риск долгосрочных последствий, однако не исключают возможность заражения после вакцинации. Такие инфекции могут приводить к хроническому воспалению мозга, повышая риск инсультов и других серьезных осложнений.

Ранее ученые выяснили, почему люди болеют COVID-19 по-разному.

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