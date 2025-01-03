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Ученые выяснили, что помогает избавиться от нежелательных воспоминаний

PNAS: сон блокирует нежелательные воспоминания
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Ученые Университета Восточной Англии выяснили, что связь между плохим сном и проблемами психического здоровья может быть обусловлена нарушениями работы участков мозга, которые отвечают за подавление нежелательных воспоминаний. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда под руководством доктора Маркуса Харрингтона провела исследование с участием 85 здоровых взрослых. Участники пытались подавить нежелательные воспоминания, пока их мозг сканировался с помощью магнитно-резонансной томографии. Перед этим половина добровольцев провела ночь в лаборатории, наслаждаясь полноценным сном, тогда как другие провели ночь без сна.

Результаты показали, что у выспавшихся участников активность правой дорсолатеральной префронтальной коры мозга, которая отвечает за контроль над мыслями и эмоциями, была значительно выше. Также у них наблюдалось снижение активности гиппокампа, отвечающего за извлечение воспоминаний.

Особое внимание ученые уделили фазе быстрого сна. Те, кто проводил больше времени в этой фазе, лучше активировали механизмы, отвечающие за контроль памяти, что подчеркивает роль этой фазы сна в восстановлении когнитивных функций.

«Для большинства людей нежелательные воспоминания — это редкое и кратковременное беспокойство. Однако у людей с депрессией, тревожностью и посттравматическим стрессовым расстройством такие мысли могут быть мучительными и регулярными,» — отметил доктор Харрингтон. — «Наши результаты подчеркивают, насколько важен сон для контроля над воспоминаниями и текущими мыслями. Понимание этих механизмов поможет улучшить эмоциональное благополучие и снизить распространенность психических заболеваний.»

Исследование открывает новые перспективы в изучении роли сна и может послужить основой для создания инновационных методов лечения и профилактики психологических проблем.

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