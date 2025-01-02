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Размер зрачка изменяется в ходе работы памяти, выяснили ученые

Nature: зрачки расширяются, кода мозг обрабатывает старые воспоминания во сне
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Unsplash

Исследователи из Корнеллского университета обнаружили, что зрачок изменяет свой размер при воспроизводстве старой и новой информации во сне. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

На первом этапе эксперимента ученые обучили мышей выполнять задачи, такие как сбор воды или получение печенья за успешное прохождение лабиринта. После этого им вживили мозговые электроды и установили на головы камеры, отслеживающие движения зрачков. Анализ записей показал, что структура сна мышей гораздо более разнообразна и схожа с человеческой, чем считалось ранее.

Прерывая сон мышей на разных этапах, ученые проверяли, насколько хорошо они помнят освоенную информацию. Когда мыши переходили в фазу медленного сна, зрачок сужался, и в этот момент новые воспоминания консолидировались — закреплялись в памяти, в то время как старые оставались неизменными. Когда зрачок расширялся, активировались старые воспоминания.

Исследователи предполагают, что в мозге существует некая «временная шкала», разделяющая новые и старые воспоминания, предотвращая «катастрофическое забывание», когда консолидация одного воспоминания стирает другое. Этот процесс, вероятно, характерен не только для мышей, но и для людей.

Ранее стали известны болезни, которые можно диагностировать по глазам человека.

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