Раскрыт секрет образования гигантского разлома под высочайшей горой Северной Америки

Geology: разлом Денали на Аляске возник при столкновении двух массивов суши

Американские геологи из Университета Аляски в Фэрбанксе выяснили историю происхождения разлома Денали, расположенного под одноименной горой на юге Аляски. Высота горы Денали достигает 6190 метров, что делает ее самой высокой точкой Северной Америки. Исследование опубликовано в научном журнале Geology.

По словам ученых, разлом Денали в прошлом был местом стыковки двух массивов суши. Между 72 млн и 56 млн лет назад океаническая плита врезалась в западный край Северной Америки и застряла в нем.

Сегодня Денали представляет собой сдвиговый разлом, где части континентальной коры скользят относительно друг друга. Осенью 2002 года здесь произошло землетрясение магнитудой 7,9.

Новое изучение минерального состава недр обнаружило следы геологического процесса, называемого инвертированным метаморфизмом. При нем возникшие при высоких температурах и давлениях породы оказываются под породами, сформировавшимися при более низких температурах и давлении. Это противоположность обычной закономерности.

Инвертированный метаморфизм наблюдается в местах, где тектонические силы деформировали кору и вытолкнули более глубокие породы на более мелкие.

Результаты исследования показали, что разлом Денали возник как терминальная зона шва между Североамериканской плитой и субплитой Врангеля, составляющей часть сложной геологической мозаики на севере Тихого океана.

Ранее ученые выяснили, как возникли огромные кратеры в сибирской вечной мерзлоте.