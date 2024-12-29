Ученые нашли гигантскую спиральную галактику необычной конструкции

arXiv: обнаружена самая далекая спиральная галактика из известных на сегодня

Международная группа астрономов из Швейцарии, США, Франции, Нидерландов из других стран открыла сверхмассивную спиральную галактику, расположенную чрезвычайно далеко от Земли. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

По словам ученых, обнаруженная структура под названием Чжулун (божественный дракон из китайской мифологии) обладает так называемым грандиозным дизайном с характерными рукавами, выдающимися из четкого ядра. Предполагается что в таких системах рукава служат сверхплотными областями вещества, где идет активное звездообразование.

До сих пор точно неизвестно, когда и как спиральные галактики возникли в космосе. До недавнего времени не было найдено ни одного примера с красным смещением (понижения частот излучения из-за удаления объектов друг от друга по мере расширения Вселенной) выше значения 3,0.

Как показали наблюдения, новая галактика обладает красным смещением 5,2. Это значит, что Чжулун возник в течение одного миллиарда лет после Большого взрыва.

Согласно исследованию, галактика обладает большим звездным диском, а ее рукава простираются на 62 тыс. световых лет.

Также выяснилось, что, хотя диск все еще формирует звезды, Чжулун имеет относительно низкую общую скорость звездообразования — на уровне 66 солнечных масс в год.

Ранее ученые раскрыли давнюю тайну образования древнейших планет во Вселенной.