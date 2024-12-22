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Развеян популярный миф об одиночестве

PLOS: полное одиночество неэффективно восстанавливает социальные навыки
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Ученые из Университета штата Орегон установили, что пребывание в полном одиночестве не способствует восстановлению энергии и укреплению социальных связей так же эффективно, как менее изолированные формы уединения, такие как поход в кино. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В исследовании приняли участие 900 взрослых американцев. Испытуемых спросили, каким образом они обычно проводят время в одиночестве. Оказалось, что занятия, включающие частичное взаимодействие с людьми или технологиями, оказывают более благотворное воздействие на психологическое состояние, чем полная изоляция. К таким активностям относятся, например, чтение в кафе, прослушивание музыки по дороге на работу или игра на телефоне.

В исследовании также была разработана «матрица одиночества», разделяющая два уровня изоляции: базовый, когда отсутствует общение с людьми, и полный, предполагающий исключение как людей, так и технологий. Ученые исследовали влияние этих форм уединения на восстановление энергии и поддержание социальной связи.

Результаты показали, что одиночество с легким контактом с внешним миром способствует большему ощущению связи и быстрее восстанавливает энергию. В то время как полное уединение, хотя и предоставляет чувство свободы, часто ведет к энергетическому истощению и снижению чувства принадлежности к обществу.

Дополнительный вывод исследования заключается в том, что позитивное отношение к одиночеству может снизить его негативные последствия. Если человек воспринимает время в одиночестве как возможность для восстановления сил перед общением, это оказывает благоприятное влияние на его психоэмоциональное состояние. Такие эффекты наблюдаются как у экстравертов, так и у интровертов.

Ранее была названа неожиданная опасность одиночества.

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