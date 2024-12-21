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Братья и сестры помогают встретить старость в здравом уме, выяснили ученые

JGSB: общение с братьями и сестрами защищает когнитивное здоровье в будущем
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Американские ученые из Висконсинского университета в Мадисоне узнали, что хорошие отношения между взрослыми братьями и сестрами могут сохранить умственные способности людей в преклонном возрасте. Исследование опубликовано в научном издании The Journals of Gerontology: Series B (JGSB).

Выводы специалистов основаны на данных долгосрочного проекта, отслеживавшего более 10 тыс. выпускников средней школы в штате Висконсин с 1957 года, а также их братьев и сестер.

Команда разделила детский опыт взаимодействий между родственниками на позитивный и негативный домены. Положительные взаимодействия включали акты взаимной поддержки, такие как помощь и объятия, тогда как отрицательные касались конфликтного поведения (оскорблений и физической агрессии), а также пренебрежения.

Исследователи также оценили отношения между взрослыми братьями и сестрами на основе двух главных параметров: эмоциональной близости и частоты контактов.

Оказалось, что у участников с позитивным опытом общения с братьями и сестрами в детстве чаще сохранялись хорошие отношения с ними в дальнейшей жизни. Это положительно влияло на когнитивное здоровье людей в преклонном возрасте.

И наоборот, неблагоприятный детский опыт сократил контакты с братьями и сестрами, способствуя снижению умственных показателей.

Ранее ученые нашли сильную связь между одиночеством и риском развития деменции.

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