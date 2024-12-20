В России создан новый анализ для выявления ишемической болезни сердца

Коллективом ученых Владивостокского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» создали новый метод диагностики ишемической болезни сердца (ИБС). В предлагаемом способе впервые используется такой маркер, как нейротрофический фактор головного мозга – BDNF. Он отражает влияние нервной системы на патогенез развития и прогрессирования атеросклероза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Несмотря на значительные достижения в области диагностики и лечения, ишемическая болезнь сердца (ИБС) остается одной из основных причин смертности во всем мире. Заболевание развивается на фоне атеросклероза, который может долгое время протекать бессимптомно.

Сегодня «золотым стандартом» для диагностики ИБС является коронароангиография (КАГ). Однако этот метод выявляет сужение сосудов лишь в половине случаев, и в большинстве из них уже на запущенной стадии, когда требуется хирургическое вмешательство. Необходимо также учитывать инвазивный характер и затратность КАГ. В этой связи особый интерес представляют методы, основанные на анализе биомаркеров в крови пациентов. Однако существующие на данный момент способы позволяют лишь приблизительно оценить степень поражения артерий.

Предложенный учеными метод предполагает, что в сыворотке крови пациента определяют уровни липопротеинов высокой плотности, нейротрофического фактора головного мозга (BDNF), фактора роста эндотелия сосудов. С помощью опроса пациента оценивают его приверженность к курению и физическую активность. Все полученные данные используют для расчета риска развития атеросклероза и ИБС по простой математической формуле.

«Наша разработка прошла апробацию и показала свою эффективность для правильной постановки диагноза. Приведем конкретный пример, приходит на прием женщина 60 лет, предъявляет жалобы на чувство тяжести в области сердца, возникающее после нагрузок. Она не курит, ведет активный образ жизни, по данным ЭКГ ничего особенного не выявляется. Казалось бы, нет причин для беспокойства. Однако, применение нашей формулы дает значение коэффициента большего определенной цифры (а именно 1,481), что позволяет заподозрить наличие необструктивного коронарного атеросклероза, который впоследствии подтвердился данными КАГ. Женщине было своевременно назначено соответствующее лечение, которое может предотвратить развитие заболевания», – рассказала «Газете.Ru» профессор, заведующая лабораторией восстановительного лечения Марина Автонюк.

Разработка не требует дорогостоящего оборудования, доступна для проведения в обычной лаборатории. Преимуществом предлагаемого изобретения является повышение эффективности диагностики ишемической болезни сердца. Ученые уже получили патент на изобретение.

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