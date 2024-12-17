Квантовые технологии помогут изучать растения почти без света

Исследователи из министерства энергетики США открыли новый метод, позволяющий изучать живые растения, не повреждая их и не нарушая их естественные процессы. С помощью инновационной технологии квантовой инфракрасной визуализации учёные получили чёткие изображения растений даже при ультранизком уровне освещения. Работа опубликована в журнале Optica.

Технология использует свет двух разных цветов: один — с минимальной интенсивностью, чтобы не повредить растение, а другой — для создания четкого изображения. Это позволяет ученым изучать важные процессы, такие как фотосинтез и содержание воды, без необходимости добавлять химические красители или подвергать растения яркому свету. Метод оказался настолько чувствительным, что способен получать данные даже при менее чем одном проценте пропускания света.

Инновация особенно полезна для работы с биотопливными культурами, такими как сорго. Ученые надеются, что метод поможет оптимизировать их рост и повысить урожайность. Разработка также открывает новые перспективы в устойчивом сельском хозяйстве, позволяя глубже понять, как растения адаптируются к окружающим условиям.

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