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Авокадо укрепляет здоровье сердца, подтвердили ученые

JN: авокадо улучшает липидный профиль крови, снижая риск болезней сердца

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BearFotos/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили, что авокадо снижает уровень «вредного» холестерина в организме, тем самым защищая от болезней сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Nutrition (JN).

Диетолог Майкл Нельсон, один из авторов нового исследования, заявил, что регулярное потребление авокадо может значительно улучшить липидный профиль и стать важной частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, этот продукт также оказывает положительное влияние на общее состояние организма.

Исследования показали, что авокадо снижает уровень «плохого» холестерина ЛПНП, который способствует образованию бляшек на стенках сосудов. Сокращение его концентрации в организме позволяет сохранить эластичность сосудов и нормальную циркуляцию крови, защищая от инфаркта миокарда и инсульта.

Авокадо также считается богатым источником калия, магния, витаминов К и Е, а также фолиевой кислоты. Этот продукт остается важным компонентом вегетарианской кухни и основой полезного мексиканского блюда гуакамоле, приготовленного из измельченной мякоти авокадо с лаймом и специями.

Австралийские эксперты также подчеркивают, что регулярное включение авокадо в рацион может принести пользу не только сердечно-сосудистой системе, но и зрению, благодаря высокому содержанию антиоксидантов в продукте.

Ранее были названы два типа продуктов, ускоряющих биологическое старение.

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