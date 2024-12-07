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Ученые выяснили, на какие особенности характера указывает любовь к смайликам

PLoS ONE: люди с высоким эмоциональным интеллектом чаще используют эмодзи

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Ученые из Института Кинси установили, что любители эмодзи чаще отличаются высоким эмоциональным интеллектом и надежным типом привязанности — способностью поддерживать глубокие и крепкие связи с другими. Результаты исследования опубликованы в журнале PLoS ONE.

Эмодзи, представляющие собой изображения эмоций, объектов и животных, стали неотъемлемой частью виртуального общения. Однако, несмотря на их повсеместное использование, мало что известно о том, кто именно использует эмодзи и как это связано с психологическими факторами.

Ученые провели исследование, в котором изучили связь между частотой использования эмодзи, стилем привязанности и эмоциональным интеллектом на выборке из 320 взрослых. Эмоциональный интеллект, который включает в себя способность управлять своими эмоциями и эмоциями других, а также стили привязанности — модели взаимодействия в близких отношениях, — оказались ключевыми факторами.

Типы привязанности делятся на три типа: тревожный, избегающий и надежный. Исследование показало, что люди с высоким эмоциональным интеллектом и надежной привязанностью использовали эмодзи чаще других.

Женщины со склонностью к избегающему поведению, напротив, реже отправляли эмодзи друзьям и тем, с кем они состояли в романтических отношениях. Мужчины с таким же стилем привязанности также отправляли меньше эмодзи своим партнерам. Также выяснилось, что женщины в целом использовали эмодзи чаще мужчин, особенно в общении с родными и близкими.

Ранее ученые выяснили, что женщины лучше мужчин предсказывают разрыв отношений.

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