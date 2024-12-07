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Найден опасный побочный эффект генетической терапии

Nature: использование молекулы AZD7648 для редактирования генома подвеждает ДНК

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Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха установили, что использование молекулы AZD7648 для повышения точности редактирования генов методом CRISPR-Cas9 приводит к масштабным повреждениям ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

AZD7648 была создана для активации механизма гомологически-направленной репарации (HDR) — точного процесса восстановления ДНК. Первоначальные эксперименты показали, что AZD7648 может эффективно интегрировать новые фрагменты генетического материала в заданные области, что открыло новые перспективы для терапии наследственных заболеваний. Это вызвало значительный интерес у ученых.

Однако новое исследование выявило серьезные проблемы. В клетках, подвергшихся воздействию AZD7648, были обнаружены массивные генетические изменения, включая делецию (потерю частей) тысяч оснований ДНК, разрывы хромосом и их хаотичные транслокации. Эти побочные эффекты не были замечены в первоначальных тестах, которые фокусировались только на целевой области редактирования.

«Мы обнаружили повреждения за пределами редактируемого участка. Эти результаты подчеркивают необходимость более осторожного подхода и разработки новых решений», — отметил ведущий автор исследования.

Несмотря на неудачи, ученые не теряют надежды и продолжают работать над безопасными методами активации HDR. Они планируют использовать комбинации веществ для минимизации риска генетической нестабильности. Метод CRISPR-Cas9, несмотря на новые вызовы, остается важным инструментом в борьбе с наследственными заболеваниями, но новое открытие напоминает о важности тщательной проверки побочных эффектов.

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