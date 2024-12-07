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Астрономы нашли пятна на поверхности гигантской звезды

Nature: физики впервые изучили пятна на поверхности звезды

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HUN-REN RCAES

Ученые из Института астрофизики Лейбница, Потсдамского университета и обсерватории Конколи наблюдали необычное поведение звездных пятен на поверхности гигантской звезды XX Треугольник. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

XX Треугольник находится в 640 световых годах от Земли в созвездии Треугольник. Эта звезда имеет массу на 10% больше массы Солнца, а ее радиус превышает солнечный в 10 раз.

Ранее уже было известно, что XX Треугольник обладает гигантским звездным пятном, площадь которого в 10 тысяч раз больше крупнейшей группы солнечных пятен. Однако новое исследование показало, что активность пятен звезды отличается отсутствием какой-либо периодичности, что кардинально отличает ее от циклического поведения пятен Солнца.

Хаотичная активность пятен XX Треугольника может создавать сложности в поиске экзопланет. Смещения центра яркости звезды, вызванное пятнами, может маскировать или имитировать движения, вызванные планетами звездной системы. Это сильно ограничивает точность подобных наблюдений.

«Мы наблюдали динамику движения звездных пятен, которая сильно отличается от солнечной,» — отметил профессор Клаус Штрассмайер, ведущий автор работы. «Эти данные помогут лучше понять внутреннюю структуру звезд и механизм генерации магнитных полей».

Исследование не только расширяет знания о строении звезд, но и имеет практическое значение для улучшения методов обнаружения экзопланет.

Ранее физики приблизились к разгадке тайн нейтрино.

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