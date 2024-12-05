Стало известно, чье тело сожгли под стенами Херсонеса

Ученые проанализировали археологические находки римского периода с некрополя Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя и смогли сопоставить место кремации с местом захоронения праха. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН и Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев.

По словам эксперта, установить такую связь — большая редкость для науки. Вахонеев подчеркнул, что полученная информация позволяет узнать о погребальных ритуалах, принятых около двух тысяч лет назад.

Новость дополняется.