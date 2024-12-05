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Ученые приблизились к разгадке многолетней межгалактической тайны

Nature: обнаружены места рождения гигантских эллиптических галактик

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NASA/ESA/Hubble Heritage Team

Британские астрономы из Университета Саутгемптона заявили, что приблизились к разгадке секрета возникновения крупнейших галактик Вселенной. Образование этих структур десятилетиями озадачивало ученых. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда использовала архивные проекты A3COSMOS и A3GOODSS, позволившие собрать высококачественные наблюдения множества далеких галактик. С их помощью специалисты определили места зарождения этих массивных космических структур.

Эксперты проанализировали более 100 галактик в далекой Вселенной с помощью крупнейшего в мире радиотелескопа ALMA, расположенного в чилийской пустыне Атакама.

Исследователи полагают, что гигантские эллиптические галактики появились под действием мощных потоков холодного газа и межгалактических столкновений в ранней Вселенной от восьми до 12 млрд лет назад.

«Столкновение двух дисковых галактик привело к тому, что газ — топливо, из которого формируются звезды — опустился к их центру, образовав триллионы новых звезд», — объяснила соавтор работы, доктор Аннаграция Пуглиси.

Ученая добавила, что при формировании галактик рождение новых звезд шло с огромной скоростью — в 10–100 раз быстрее, чем в нашей галактике Млечный Путь.

Ранее исследователи раскрыли природу гигантского огненного облака, окружающего Млечный Путь.

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