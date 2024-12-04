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Свинец в бензине вызвал расстройства психики у десятков миллионов американцев

Daily Mail: свинец испортил психическое здоровье 151 миллиона американцев

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Depositphotos

Ученые из Университета Дьюка обнаружили, что десятки миллионов американцев, родившихся до 1996 года, страдали психическими расстройствами из-за вдыхания паров свинца, содержащегося в бензине. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что свинец начали добавлять в бензин в 1923 году для повышения его эффективности в двигателях. Металл также использовался при производстве красок и труб для питьевой воды. По данным издания, только в 1996 году власти США запретили добавлять свинец в бензин, однако до этого американцы вдыхали пары, наполненные этим тяжелым металлом.

По словам ученых, вдыхание выхлопных газов с содержанием свинца было связано с 151 миллионом случаев депрессии, тревожности и синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).

Более ранние исследования показали, что воздействие свинца также привело к потере 824 миллионов баллов IQ среди американцев с 1940 года. Аарон Рубен, нейропсихолог из Университета Дьюка и соавтор исследования, отметил, что концентрация свинца в окружающей среде превышала природные нормы в тысячи раз.

Свинец, как известно, наносит вред нервной системе, и, в свою очередь, воздействует на психику. При вдыхании свинцовые пары попадают в кровоток через легкие, что вызывает воспаление и повреждение нейронов. Разрушение нейронов может привести к задержкам в развитии, проблемам с поведением и ухудшению здоровья мозга.

Ранее были названы болезни, за которыми может скрываться тревожное расстройство.

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