На Земле могут быть обнаружены следы загадочных древних черных дыр

Международная команда астрофизиков предложила новый способ поиска так называемых «первичных черных дыр», которые могли образоваться в ранней Вселенной. Они могут оставлять уникальные следы в планетах, астероидах и даже древних сооружениях на Земле. Работа опубликована в журнале Physics of the Dark Universe (PDU).

Первичные черные дыры — это гипотетические объекты, которые могли появиться вскоре после Большого взрыва. Они считаются одними из потенциальных кандидатов на роль темной материи, а также могут быть источниками гравитационных волн и ключом к разгадке многих космологических тайн.

Попадая внутрь планет или астероидов, черные дыры могут поглощать их жидкие ядра. В результате остаются полые оболочки, которые, если их размер не превышает 10% радиуса Земли, могут сохранять свою форму.

«Такие оболочки могут быть обнаружены современными телескопами: их низкая плотность относительно размера указывала бы на полую структуру и результат взаимодействия с первичной черной дырой», — сообщил профессор Деян Стойкович, руководитель исследования.

Однако до сих пор ни одной первичной черной дыры этим способом обнаружить не удалось. Если черная дыра проходит через твердое тело, например, скалу, она может оставить за собой микротуннель — узкий прямой канал диаметром около 0,1 микрона. Ученые предполагают, что эти туннели можно искать в объектах возрастом выше миллиона лет: в древних породах или строениях.

Новый способ поиска первичных черных дыр при этом не обладает высокой эффективностью.

«Вероятность того, что черная дыра пройдет через камень за миллиард лет, составляет 0,000001», — добавил профессор.

Однако, несмотря на низкие шансы обнаружения, ученые считают, что такие эксперименты имеют смысл, так как не требуют значительных ресурсов. Открытие может стать первым шагом в доказательстве существования первичных черных дыр и в будущем пролить свет на их роль в развитии Вселенной.

Ранее физики нашли способ увидеть темную материю.