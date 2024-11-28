В Ирландии нашли экзотический фрукт возрастом более двух тысяч лет

Ученые из Университетского колледжа Дублина (UCD) нашли инжир возрастом более двух тысяч лет во время археологических раскопок на мысе Драманах на севере Дублина. Об этом сообщает издание Ancient Origins.

Ученые отметили, что ранее на мысе находился важный торговый пост Римской империи. Именно там был найден обугленный кусок плода инжира, возраст которого оценивается в две тысячи лет. Этот уникальный объект является первым в своем роде, обнаруженным в Ирландии.

Раскопки на этом участке проводятся в летние месяцы уже несколько лет. Среди других находок археологов — керамические и металлические предметы, а также остатки пищи, которые сохранились в обугленном состоянии.

Профессор Мериал МакКлатчи, директор исследовательской группы по древним продуктам питания в Школе археологии Университетского колледжа Дублина, отметила, что семена инжира были ранее обнаружены при раскопках в средневековом Дублине, Корке и других городах, но последняя находка имеет исключительное значение.

«Он не имеет аналогов в Ирландии и является самым древним примером экзотического фрукта, найденного здесь», — заявила она.

Римская империя, контролировавшая большую часть Европы и части Азии и Северной Африки, активно торговала экзотическими продуктами, включая инжир. Однако до сих пор не было известно, что этот фрукт привозили в Ирландию.

Ранее была названа польза инжира для здоровья человека.