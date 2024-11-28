Загрязнение воздуха уносит полтора миллиона жизней ежегодно

Загрязнение воздуха, вызванное пожарами, ежегодно уносит полтора миллиона жизней по всему миру. Причем подавляющее большинство летальных исходов приходится на развивающиеся страны. Работа опубликована в журнале The Lancet.

450 000 смертей в год связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызванными дымом от пожаров, а 220 000 обусловлены респираторными заболеваниями, имеющими ту же причину. В общей сложности загрязнение воздуха от пожаров — как неконтролируемых, так и запланированных, например, при сельскохозяйственных выжиганиях — вызывает полтора миллиона смертей в год.

Более 90% смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, а почти 40% — на государства субсахарской Африки. Лидером является Китай.

Ученые предупреждают, что число летальных исходов будет увеличиваться по мере усиления климатических изменений, ведь они провоцируют более частые и интенсивные пожары.

Авторы исследования подчеркнули, что развивающиеся страны страдают больше всего, несмотря на их минимальный вклад в глобальное потепление. У жителей бедных стран зачастую нет доступа к средствам защиты, таким как воздухоочистители, маски или возможность эвакуироваться.

Исследование опубликовано на фоне объявления чрезвычайного положения в Эквадоре из-за лесных пожаров, уничтоживших более 10 000 гектаров земли и призывает людей бережнее относится к природе.

Ранее ученые создали первую глобальную карту зон климатической опасности