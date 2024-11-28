Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Загрязнение воздуха уносит полтора миллиона жизней ежегодно

The Lancet: загрязнение воздуха пожарами ежегодно уносит жизни 1,5 млн людей

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Загрязнение воздуха, вызванное пожарами, ежегодно уносит полтора миллиона жизней по всему миру. Причем подавляющее большинство летальных исходов приходится на развивающиеся страны. Работа опубликована в журнале The Lancet.

450 000 смертей в год связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вызванными дымом от пожаров, а 220 000 обусловлены респираторными заболеваниями, имеющими ту же причину. В общей сложности загрязнение воздуха от пожаров — как неконтролируемых, так и запланированных, например, при сельскохозяйственных выжиганиях — вызывает полтора миллиона смертей в год.

Более 90% смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, а почти 40% — на государства субсахарской Африки. Лидером является Китай.

Ученые предупреждают, что число летальных исходов будет увеличиваться по мере усиления климатических изменений, ведь они провоцируют более частые и интенсивные пожары.

Авторы исследования подчеркнули, что развивающиеся страны страдают больше всего, несмотря на их минимальный вклад в глобальное потепление. У жителей бедных стран зачастую нет доступа к средствам защиты, таким как воздухоочистители, маски или возможность эвакуироваться.

Исследование опубликовано на фоне объявления чрезвычайного положения в Эквадоре из-за лесных пожаров, уничтоживших более 10 000 гектаров земли и призывает людей бережнее относится к природе.

Ранее ученые создали первую глобальную карту зон климатической опасности

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами