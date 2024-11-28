Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На земле нашли гигантский таинственный «шрам»

JSHESS: ученые обнаружили гигантский «шрам», оставленный торнадо

close
Paul Rimple/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ученые из Университета Кертина обнаружили необычный след в засушливой местности на равнине Налларбор в Южной Австралии. Этот «шрам», протянувшийся на 11 километров, оказался результатом воздействия мощного торнадо. Работа опубликована в журнале Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science (JSHES).

След был найден благодаря спутниковым снимкам Google Earth, которые изучал исследователь пещер в поисках геологических образований. Ученые заинтересовались находкой и провели дополнительные исследования, чтобы определить природу явления.

Результаты исследования показали, что след образовался между 16 и 18 ноября 2022 года, когда в регионе наблюдались интенсивные осадки.

«Шрам» имеет ширину от 160 до 250 метров и демонстрирует так называемые циклоидальные отметки, которые образуются из-за всасывающих вихрей торнадо. Ученые определили, что торнадо, вероятно, относился к категории F2 или F3 по шкале Фудзиты с ветрами свыше 200 километров в час. Он двигался с запада на восток и просуществовал от семи до тринадцати минут. Силы торнадо было достаточно, чтобы эрозировать почву, уничтожить растительность и оставить четкие следы, которые видны даже спустя 18 месяцев.

Торнадо на равнине Налларбор встречаются редко и мало изучены, в основном из-за удаленности региона и отсутствия разрушений, которые могли бы привлечь внимание. Это открытие стало четвертым зафиксированным случаем торнадо на этой территории, причем все такие события происходили в ноябре.

Ученые отмечают, что спутниковые технологии сыграли ключевую роль в идентификации и анализе этого явления.

Открытие поможет понять, при каких условиях возникают торнадо в малонаселенных регионах и как лучше подготовиться к ним.

Ранее ученые улучшили методику 3D-печати кровеносных сосудов

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами