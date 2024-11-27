В России создали новую систему для более точной оценки глюкозы и молочной кислоты

Ученые Московского Политеха придумали, как сделать измерения уровня молочной кислоты и глюкозы в биологических жидкостях дешевле и точнее. Они создали микрокапсулы, которые защищают измерительные элементы (ферменты), чтобы они работали дольше и лучше. Систему можно применять в глюкометрах постоянного ношения и стационарных медицинских приборах в клиниках. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Московском Политехе.

Точный и регулярный мониторинг глюкозы и лактата (молочной кислоты) необходим для оптимального лечения пациента в стационаре и контроля его состояния в домашних условиях при наличии хронических патологий. Эти показатели особенно важны при диабетическом кетоацидозе и лактоацидозе, острых сердечно-сосудистых состояниях, хронических заболеваниях печени и ряде редких генетических заболеваний.

«Оболочка защищает фермент от агрессивных компонентов среды, плюс на один электрод можно поместить капсулы, содержащие разные ферменты, что позволит определять концентрацию нескольких аналитов. Согласно уже проведенным исследованиям, инкапсулированный фермент спустя 5 месяцев применения теряет активность всего на 20%», — объяснил «Газете.Ru» автор исследования, кандидат биологических наук Александр Ким.

Созданная технология позволяет биосенсорам сохранять до 80% активности после пяти месяцев использования, в то время как существующие аналоги теряют до 70% активности уже через месяц работы.

В рамках гранта ученый разрабатывает диагностическую систему на базе помещенных в капсулу ферментов, которая позволит определять концентрацию глюкозы и лактата электрохимическим способом с выводом цифрового сигнала за счет вольтамперметра.

В будущем проект позволит разработать универсальную диагностическую сенсорную систему, которая в перспективе позволит определять концентрацию сразу 3-4 аналитов.

Проект реализуется в рамках программы «Приоритет-2030».

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