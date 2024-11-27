Назван продукт, защищающий от опасного для жизни инсульта

Ученые из Медицинского университета Гуанси (Китай) установили, что употребление перца чили или блюд на его основе хотя бы раз в неделю снижает риск опасного ишемического инсульта. Результаты исследования опубликованы в British Journal of Nutrition (BJN).

В исследовании приняли участие более 50 тысяч взрослых людей. Они предоставили информацию о своем рационе питания и уточнили, как часто они потребляют свежий перец чили или соус чили, а также добавляют высушенные плоды растения в свои блюда.

Результаты показали, что употребление свежего перца или острого блюда снижало риск ишемического инсульта на 13%. Ученые уточнили, что выраженный защитный эффект проявлялся в отношении опасности инсульта, связанного с тромбозом мозговых сосудов. Дополнительное исследование также подтвердило, что у тех, кто ел «жгучую» пищу три раза в неделю или чаще, вероятность закупорки сосудов была почти на 20% ниже.

Исследователи добавили, что воздействие перца чили было особенно полезным для людей с ожирением, которое выступает одним из основных провокаторов инсульта.

Ранее ученые нашли способ предсказать развитие опасной аритмии после инсульта.