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В Японии обнаружен новый вид птерозавров

CretRes: новый птерозавр из позднего мелового периода найден в Японии

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Jose Antonio Penas Artero

Японские палеонтологи сообщили об открытии нового вида птерозавров из семейства аждархид — Nipponopterus mifunensis. Эта находка, сделанная в верхнемеловых слоях на острове Кюсю, является первым номинальным видом птерозавров, описанным в Японии. Работа опубликована в журнале Cretaceous Research.

Птерозавры — древние летающие рептилии, которые появились около 210 миллионов лет назад и исчезли в конце мелового периода, 65 миллионов лет назад. Они были первыми позвоночными, освоившими активный полет. Аждархиды выделяются удлиненными шейными позвонками и обширным распространением по всему миру в меловом периоде. Некоторые представители аждархид, такие как Quetzalcoatlus northropi, достигали размаха крыльев до 10–11 метров и могли вырастать до высоты современного жирафа. Хрупкость костей аждархидов делает их окаменелости редкостью. Однако ученым удалось их найти.

Часть шестого шейного позвонка Nipponopterus mifunensis была найдена в песчанике в районе дамбы Амагими, город Мифуне, префектура Кумамото. Возраст находки оценивается в 90 миллионов лет. Новый вид демонстрирует характерные черты аждархид и сходство с неназванным видом из Монголии. Исследователи подчеркивают, что данная находка особенно важна, так как птерозавры в Японии изучены крайне мало.

Результаты исследования помогут лучше изучить распространение птерозавров на территории Азии.

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