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Ученые нашли зону мозга, отвечающую за страх опозориться на публике

SciAdv: гиперактивность миндалевидного тела мозга нарушает регуляцию эмоций

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Shutterstock

Американские ученые из Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили зону мозга, отвечающую за возникновение навязчивых мыслей о том, что о нас думают окружающие. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Большинство людей время от времени испытывают тревожные переживания о том, как они выглядели в глазах друзей, знакомых или случайных собеседников. Эти мысли обычно касаются оценки своих слов и действий.

В новом исследовании команда нашла необычную активность между относительно новыми частями человеческого мозга и его древним ядром, часто называемым «рептильным мозгом» — миндалевидным телом. Миндалевидное тело отвечает за базовые социальные, физиологические и эмоциональные реакции на различные угрозы.

Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для измерения активности мозга за счет анализа уровня кислорода.

Как показал анализ, особая часть миндалевидного тела — медиальное ядро — отвечает за внезапную социальную тревожность, сообщаясь с более молодыми отделами головного мозга.

Исследователи отметили, что и тревожность, и депрессия связаны с гиперактивностью миндалевидного тела, что может способствовать чрезмерным эмоциональным реакциям и эмоциональной дерегуляции. Новое открытие говорит о возможности лечить расстройства с помощью глубокой стимуляции «рептильного мозга» магнитными волнами.

Ранее ученый развеял один из мифов о тревожности и депрессии.

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