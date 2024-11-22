В Москве спасли мужчину с одновременными инфарктом и инсультом

В НИИ Склифосовского спасли мужчину с одновременным ишемическим инсультом и инфарктом. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

Врачи выявили у 38-летнего мужчины ишемический (из-за закупорки сосуда тромбом) инсульт и развивающийся инфаркт миокарда. Ему провели баллонную ангиопластику и установили стент в пораженный сосуд, восстановив кровоток. Мужчине удалось избежать тяжелых последствий. Его выписали без неврологических нарушений через неделю после госпитализации. Как отметили врачи, у него были факторы риска и инфаркта, и инсульта, в том числе ожирение.

«В 2013 году для организации своевременной высокотехнологичной помощи таким пациентам мы создали инфарктную сеть. На сегодняшний день в нее входит более 20 сосудистых центров на базе многопрофильных стационаров. В них созданы все необходимые условия для диагностики, стабилизации, хирургического лечения и реабилитации пациентов с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Даже если это такие редкие случаи, как одновременно возникшие инфаркт и инсульт», — отметила заместитель Мэра Москвы Анастасия Ракова.

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