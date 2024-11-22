Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

1800-летний дорожный камень использовался как скамья возле турецкой мечети

Arkeonews: посетители мечети годами сидели на древнеримском дорожном камне

close
DHA

Каменный дорожный знак Римской империи посетители мечети в Турции в течение многих лет использовали как скамью. Об открытии сообщает Arkeonews.

Миллиарии представляли каменные колонны, которые устанавливали вдоль дорог огромной транспортной системы Рима. Они указывали расстояние до ближайшего населенного пункта и устанавливались на расстоянии одной римской мили друг от друга (1480 метров).

Турецкие археологи из Университета Орду изучили камень возле Центральной мечети Лалели в районе Фатса. Его заметил школьный учитель литературы Айдын Бал. Осмотр ученых показал, что на камне была надпись, согласно которой дорога была восстановлена в честь императора. Позже камень переместили, а в 1970-х годах при закладке фундамента мечети его стали использовать для сидения.

Возраст указателя составляет около 1800 лет, его заложили при императоре Гордиане III. Поскольку камень не находился в своем первоначальном положении, в будущем будут проведены дополнительные исследования.

Ранее в Тверской области нашли один из древнейших городов славян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами