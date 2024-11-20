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Ученые впервые открыли молекулу, заживляющую кишечник и подавляющую рак

Nature: белок рецептора печени X регенерирует кишечник и уменьшает опухоли

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Depositphotos

Шведские ученые из Каролинского института нашли первую в своем роде молекулу, которая одновременно помогает кишечнику заживать после повреждений и подавляет опухоли при колоректальном раке. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Многие пациенты с воспалительным заболеванием кишечника (ВЗК), таким как болезнь Крона или язвенный колит, не реагируют на доступные методы лечения, что подчеркивает необходимость поиска новых терапевтических стратегий.

В новом исследовании ученые использовали набор передовых технологий для проведения своего исследования, которое включало картирование транскриптома кишечных клеток.

Специалисты также культивировали 3D-органоиды — небольшие трехмерные клеточные структуры, имитирующие функцию и структуру собственных органов тела в миниатюрном формате.

Затем они использовали пространственную транскриптомику для картирования экспрессии генов в различных тканях.

Команда обнаружила, что активация белка, называемого рецептором X печени (LXR), способствует регенерации тканей кишечника и сдерживает образование раковых опухолей.

Исследователи рассчитывают, что их открытие поможет в лечении как пациентов с ВЗК, так и онкобольных с колоректальным раком.

Ранее ученые выяснили, почему молодые люди стали чаще болеть раком кишечника.

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