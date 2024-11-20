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Ученые доказали эффективность корейской закуски для борьбы с ожирением

JFF: питание капустой кимчи снизило количество жира в организме на 2,6%

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Thomas Peter/Reuters

Южнокорейские ученые из Всемирного института кимчи доказали, что кимчи — острая закуска из маринованной пекинской капусты — эффективно устраняет жировые отложения в организме. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Functional Foods (JFF).

Недавние эксперименты, изучающие влияние кимчи на ожирение, дали убедительные доказательства, подтверждающие его эффективность.

В частности, доклинические тесты на животных выявили существенное снижение жира в организме на 31,8% благодаря включению блюда в рацион.

В новом исследовании команда изучила изменения в микробиоме кишечника 55 взрослых с избыточным весом.

Участники употребляли три порции сублимированной кимчи за один прием пищи (60 грамм кимчи в день) в течение трех месяцев.

Порции содержали порошок из закуски, высушенной при температуре 4℃ в течение 14 дней.

Исследовательская группа проанализировала изменения в составе жира в организме добровольцев и обнаружила, что в группе, которая употребляла порошок кимчи, наблюдалось снижение уровня жира в организме на 2,6%, а в контрольной группе, которая не принимала капсулы с кимчи, произошло увеличение уровня жира в организме на 4,7%.

Кроме того, анализ микробиома участников показал, что употребление кимчи привело к увеличению численности полезных кишечных бактерий Akkermansia muciniphila и сокращению числа протеобактерий, которые связаны с ожирением.

Успешное завершение данного клинического исследования по изучению влияния кимчи на снижение уровня жира в организме свидетельствует, что постоянное употребление кимчи эффективно для облегчения симптомов ожирения посредством модуляции микробиоты кишечника.

Ранее ученые выяснили, как квашеные продукты влияют на здоровье.

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