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Ученые назвали фактор, ускоряющий потерю зрения при глаукоме

JAMA: скачки кровяного давления связаны с быстрым снижением зрения при глаукоме

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Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали, что долгосрочная изменчивость артериального давления связана с ускоренным регрессом периферического зрения из-за развития глаукомы. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Ophtalmology.

Глаукома — зрительная нейропатия, характеризующаяся прогрессирующим отмиранием ганглиозных клеток сетчатки и потерей аксонов, связанной с различными факторами риска. Внутриглазное давление (ВГД) — доказанный и модифицируемый фактор риска.

В текущем исследовании группа проанализировала данные 985 пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом глаукомы.

Для каждого участника рассчитали средние и стандартные значения отклонения систолического и диастолического артериального давления.

Результаты показали, что повышенная нестабильность артериального давления была в значительной степени связана с ускоренной потерей периферического зрения.

Стабильно высокое среднее артериальное давление также продемонстрировало тенденцию к ассоциации с более быстрой потерей поля зрения, однако в этом случае эффект был крайне мал.

В дальнейшем ученые намерены выяснить механизм ухудшения зрения из-за кровяного давления в организме.

Ранее исследователи назвали причину скрытой потери зрения у пожилых людей.

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