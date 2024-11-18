Ученые предложили использовать бактерии для питания космических лазеров

Шотландские ученые из Университета Хериот-Уотт (HW) разработали проект космической системы по сбору солнечной энергии и передачи лазером на большие расстояния. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда приняла участие в международном проекте APACE, объединившем специалистов из Великобритании, Италии, Германии и Польши ради создания лазеров на солнечных батареях для будущих внеземных операций.

По словам специалистов, предложенный ими подход основан на принципах фотосинтеза — природного преобразования света в химическую энергию.

Система будет использовать светособирающие антенны на основе некоторых видов фотосинтетезирующих бактерий, которые эффективно поглощают окружающий солнечный свет и направляют его энергию в целевую точку.

Исследователи начнут с извлечения и изучения естественного механизма сбора света из определенных типов бактерий, которые эволюционировали для выживания в условиях крайне слабого освещения.

Эти бактерии имеют специализированные молекулярные структуры, которые могут захватывать и направлять почти каждый получаемый ими фотон света, что делает их самыми эффективными солнечными коллекторами в природе.

Параллельно команда разработает искусственные версии этих структур и новые лазерные материалы, которые могут работать как с естественными, так и с искусственными светособирателями. Затем компоненты объединят в новый тип лазерного материала и испытают в более крупных системах.

Команда планирует сначала воплотить свою идею в лабораторных условиях, а затем протестировать ее пригодность для развертывания в космической среде.

Ожидается, что первый прототип будет готов к испытаниям в течение трех лет.

В случае успеха инновационная технология может помочь космическим агентствам обеспечить электроэнергией будущие проекты, такие как лунные базы или миссии на Марс, а также открыть новые пути для наземной беспроводной передачи энергии и устойчивых энергетических решений во всем мире.

Ранее ученые создали сеть оптической передачи данных для работы на суше, под водой и в космосе.