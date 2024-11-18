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Найден простой способ продлить жизнь на несколько лет

Independent: ежедневные часовые прогулки продлевают жизнь на несколько лет

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Ученые из Кембриджского университета установили, что ежедневные часовые прогулки увеличивают продолжительность жизни на несколько лет, снижая риск развития болезней сердца и диабета. Об этом сообщает издание Independent.

В исследовании приняли участие около 400 тысяч человек среднего возраста. В течение 13 лет ученые отслеживали их физическую подвижность и собирали данные о состоянии здоровья.

Оказалось, что регулярные пешие прогулки снижали риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, увеличивая продолжительность жизни. При этом даже умеренный темп ходьбы оказывал положительное влияние на здоровье.

Специалисты подчеркивают важность регулярности: для достижения ощутимого эффекта рекомендуется гулять не менее пяти раз в неделю. Исследователи также отмечают, что начать заниматься ходьбой никогда не поздно. Даже те, кто ранее вел малоподвижный образ жизни, могут улучшить здоровье, начав с 15–20 минут прогулок в день и постепенно увеличивая их продолжительность до одного часа.

Эксперты советуют выбирать комфортный темп и удобный маршрут, чтобы прогулки стали приятной и постоянной частью образа жизни.

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