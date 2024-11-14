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Птицы используют магнитное поле Земли как GPS для перелетов, выяснили ученые

Science: перелетные птицы используют магнитное поле Земли в качестве компаса

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Ученые из Университета Бангора в Великобритании установили, что некоторые перелетные птицы могут использовать магнитное поле Земли как GPS-навигатор, чтобы примерно определить свое местоположение на мысленной карте. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученым давно известно, что перелетные птицы ориентируются по солнцу и звездам, чтобы определить направление своего полета. Однако вопрос о том, могут ли птицы также определять свое точное местоположение в мире по магнитному полю Земли, остается открытым.

Исследователи Университета Бангора выдвинули гипотезу, что птицы могут ориентироваться на такие аспекты магнитного поля, как магнитное наклонение и склонение. Эти параметры, изменяющиеся в зависимости от географического положения, помогают птицам точнее понимать, где они находятся. Чтобы проверить свою теорию, Пакмор и его коллеги провели эксперимент с 21 камышевкой (Acrocephalus scirpaceus), пойманной на миграционном пути из Европы в Африку.

Птиц поместили в вольеры, в которых ученые изменили магнитное поле так, чтобы оно соответствовало положению Нефтекамска, России, находящегося на 2600 километров восточнее их реального местоположения в Австрии. Исследователи обнаружили, что птицы, подвергшиеся изменениям магнитного поля, начали стремиться к западно-юго-западному направлению, как если бы они пытались вернуться на маршрут из России. В то время как в нормальных условиях птицы направлялись на юго-юго-восток.

Несмотря на успех эксперимента, ученые подчеркивают, что механизмы, позволяющие птицам ощущать магнитные поля, все еще не до конца изучены. Также важно отметить, что не все виды птиц могут использовать такую стратегию ориентирования.

После завершения исследования, все птицы были выпущены и продолжили свою миграцию. Одну из них, например, поймали снова через год, что подтверждает успешность их возвращения в нормальный миграционный процесс.

Ранее ученые реконструировали мозг птицы, жившей во времена динозавров.

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