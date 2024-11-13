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Трансплантолог рассказал, берут ли на пересадку печени онкологических больных

Трансплантолог Готье: пересадку печени начали делать больным раком печени

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Сейчас количество нуждающихся в пересадке печени увеличивается. Такой рост спровоцирован тем, что на операцию в ряде случаев берут онкологических больных. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России, академик РАН Сергей Готье.

Врач объяснил, что основным показанием к пересадке печени всегда был цирроз — заболевание, которое сопровождается заменой ткани печени фиброзной соединительной тканью. Однако сейчас наблюдается тенденция «проникновения» онкологии в трансплантологию.

По словам Готье, существует контингент больных раком печени, которым раньше отказывали в трансплантации в связи с бесперспективностью. Но сейчас на фоне совершенствования химиотерапии и возможностей стабилизации опухоли, допускается проведение пересадки этим пациентам.

Специалист отметил, что не для всех лиц с раком печени такой метод лечения подойдет. Однако, если успех возможен, врачи всегда стараются рассмотреть такого пациента как потенциального кандидата на пересадку.

«Раньше, лет 15-20 назад, считалось, что если у больного на фоне цирроза образовывается гепатоцеллюлярная карцинома, то желательно сделать резекцию, то есть часть печени удалить вместе с опухолью. Понаблюдать за динамикой и только потом говорить о пересадке. Но сейчас оптимальной тактикой в этом случае является трансплантация, потому что он и так болен циррозом, — все равно ему потом придется удалить печень и сделать пересадку», — уточнил ученый.

Готье добавил, что трансплантацию органа можно проводить и в том случае, когда печень не выступает первичным очагом рака. Метастазы в печени не являются стопроцентным противопоказанием к пересадке, если больной находится в длительной ремиссии на фоне химиотерапии. Однако не все виды рака «позволяют» проводить трансплантацию.

Подробнее об особенностях пересадки органов — в интервью Готье «Газете.Ru».

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