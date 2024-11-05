В России нашли способ повысить надежность нефтедобычи

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ повышения надежности работы установок для выкачивания нефти из скважин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

В нефтяной промышленности используются штанговые насосы, работающие в агрессивных средах под высоким давлением. Цилиндр и поршень в них подвержены повышенному износу.

Цилиндр для поршня насоса состоит из короткой металлической трубы (обечайки) и вставки из нержавеющей стали (лейнера). Последнюю деталь изготавливают из стали 08Х17Т, которую также применяют в машиностроении, строительстве, пищевой промышленности и автомобилестроении. Лейнер поступает на предприятие в сварном состоянии. Для повышения износостойкости его внутреннюю поверхность насыщают азотом.

Ученые Пермского Политеха исследовали азотируемость деформированного лейнера из стали 08Х17Т со сварным швом и влияние состава насыщающей среды на конечный результат. Для снижения хрупкости слоев процесс проводили в азотно-водородных средах с различным содержанием аргона и добавками метана.

«Мы выяснили, что в среде аммиака твердость азотированного слоя в центре сварного шва существенно выше, чем в других его зонах. Это отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках изделия.

Азотирование в среде аргона, азота, водорода и метана при температуре 500°C и длительности выдержки 12 часов позволяет сформировать по всей внутренней поверхности лейнера равномерный упрочненный слой, включая зону сварного шва», — объяснила доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ Ольга Силина, доцент кафедры «Металловедение, термическая и лазерная обработка металлов» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Результаты исследования позволили внести корректировки в технологический процесс азотирования биметаллических цилиндров с лейнером из стали 08Х17Т.

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