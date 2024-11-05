Ученые создали синтетические гены, действующие как конструктор в живых клетках

Международная группа ученых из Калифорнийского университета в США и Римского университета Тор Вергата в Италии создала синтетические гены, которые могут превращаться во внутриклеточные структуры из модульных блоков. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Сложные организмы развиваются из одной клетки путем последовательных событий деления и дифференциации. В этих процессах участвуют многочисленные биомолекулы, координируемые каскадами генов, которые управляют временем и местом активации.

Молекулярные сигналы запускают сборку рядов генов в определенном порядке. Например, у плодовых мушек такой механизм управляет формированием сегментов тела.

В новом исследовании ученые использовали строительные блоки из ДНК-плиток, образованных несколькими синтетическими нитями ДНК. Затем они создали раствор, содержащий миллионы этих плиток, которые взаимодействовали друг с другом, образуя трубчатые структуры микронного масштаба.

Структуры формировались только в присутствии определенной молекулы РНК, которая запускала процесс. Другая молекула-триггер РНК также могла разобрать получившиеся конструкции.

Исследователи также запрограммировали различные синтетические гены на выпуск сигнальных РНК в определенное время. В результате получился искусственный генетический каскад, способный управлять формированием и разрушением структур ДНК.

По словам ученых, их открытие может найти применение в синтетической биологии, медицине и биотехнологиях.

Ранее исследователи обратили вспять старение мозга у плодовых мушек.