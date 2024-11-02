В МИСИС разработают рулонные солнечные панели на перовскитах

Перовскит – новый материал, который стал альтернативой кремнию в солнечной энергетике. Он дешевле, тоньше, легче в производстве и эффективнее собирает солнечные лучи. В будущем из него можно будет производить рулонные солнечные панели, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Данила Саранин.

За счет содержания йода в составе такие солнечные панели поглощают свет сильнее, чем кремний, примерно в 10 раз.

«Это значит, что в одной ультратонкой пленке толщиной полмикрона мы можем генерировать такое же количество энергии из солнечного света, как и в кремниевой пластине толщиной 200 микрон. При этом перовскит в 400 раз тоньше, что позволяет нам перейти на следующий уровень и сделать такие пленки на гибкой подложке. То есть в будущем у нас будут ультрадешевые, гибкие, рулонные, солнечные батареи. Мы занимаемся и их разработкой тоже, но пока такие работы не в приоритете», — отметил Саранин.

Кроме того, такие пленки можно напечатать методом, похожим на то, как работает струйный принтер. Это большой плюс на фоне кремниевых батарей, требующих сверхчистого кремния, вакуумных камер и очень непростого процесса его осаждения на подложку. Однако все равно для печати требуется специальное оборудование.

После печати такие пленки послойно накладываются друг на друга. Несколько слоев перовскитов эффективно поглощают свет и переводят его в энергию.

«Ученые пытались найти альтернативу кремнию начиная с 80-х годов прошлого века. И только сейчас солнечная энергетика более или менее может конкурировать в некоторых сферах с топливной и атомной. Переход на новую технологию, к примеру на перовскиты, при том же высоком КПД обещает кратно снизить себестоимость за счет применения дешевых материалов и упрощенного цикла печати. Производство монокристаллического кремния и печать перовскитной пленки по себестоимости просто несопоставимы — цена перовскита в 2,4 раза меньше в сравнении с кремниевой», – объяснил Саранин.

Ранее ученые рассказали о том, как устроены перовскитные панели и почему они лучше кремния.