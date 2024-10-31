Ученые назвали важный фактор риска деменции

Синдром апноэ во сне — заболевание, которое проявляется остановками дыхания во сне. Часто оно сопровождается храпом. В новом исследовании ученые выяснили, что апноэ во сне может повышать риск деменции у пожилых людей, особенно у женщин. Результаты исследования опубликованы в журнале SLEEP Advances.

Ученые проанализировали данные 18 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше. У тех, кто уже получил диагноз апноэ, либо было подозрение на апноэ, был выше риск деменции. Эта ассоциация была особенно выраженной для женщин и сохранялась при учете других факторов риска деменции, например, расы или уровня образования.

Синдром апноэ может влиять на качество сна, ухудшая здоровье мозга и повышая риск болезней сердца. Возможно, кислородное голодание из-за остановок дыхания повышает риск деменции. Заболевание поддается лечению, и поэтому важно вовремя начать терапию.

Ранее врач рассказала, сколько яиц можно съедать в день.