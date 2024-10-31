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Ученый вычислил оптимальную форму бокалов для охлаждения пива

arXiv: пиво лучше всего сохраняет температуру в расширяющемся кверху стакане

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Depositphotos

Бразильский ученый из Федерального университета Сан-Жуан-дель-Рей в Клаудио Пеллегрини рассчитал оптимальную форму бокала, позволяющую пиву оставаться холодным как можно дольше. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Предыдущие работы и множество неофициальных свидетельств говорят, что потребители пива предпочитают холодный напиток — как правило, настолько холодный, насколько это возможно. Многие из таких любителей пива также предпочитают пить свои напитки из прозрачного стакана.

В новом исследовании профессор Пеллегрини постарался найти оптимальную геометрию стеклянной емкости для пенного напитка.

В своих расчетах ученый не учитывал такие факторы, как тепло держащей стакан руки или типы стекла, сосредоточившись на форме посуды и скорости теплообмена жидкости с внешней средой.

Специалист предположил, что наилучшей формой будет бокал с толстым основанием и плавной кривизной стенок. Это позволит избежать нагрева со стороны дна, распределив его по бокам и верхней части.

Проведя расчеты, Клаудио Пеллегрини обнаружил, что заданным параметром лучше всего соответствует самый популярный пивной стакан с узким основанием и более широким горлом.

Профессор Пеллегрини отметил, что наилучшее охлаждение пиво обеспечивает бокал небольшой емкости, однако такая посуда снизила бы удовольствие от потребления популярного напитка.

Ранее ученые назвали причины опасности пива по сравнению с более крепким алкоголем.

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