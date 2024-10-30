Ученым удалось решить задачу для квантового компьютера на обычном процессоре

Американские ученые из Центра вычислительной квантовой физики Института Флэтайрон в Нью-Йорке успешно использовали обычный компьютер и сложные математические модели для решения задач, предназначенных для квантовой вычислительной техники. Более того, стандартный процессор справился с расчетами намного лучше квантовой системы. Исследование опубликовано в научном журнале Physical Review Letters (PRL).

Используя принципы квантовой механики, квантовые компьютеры обещают огромные преимущества в вычислительной мощности и скорости по сравнению с классическими компьютерами. В то время как классические вычисления ограничены бинарными операциями единиц и нулей, квантовые компьютеры могут использовать кубиты, которые могут представлять как 0, так и 1 одновременно, для обработки информации принципиально иным способом.

В новом эксперименте команда смоделировала систему с массивом крошечных переворачивающихся магнитов. Предполагалось, что с подобной симуляцией может справиться только квантовый компьютер.

В первоначальной настройке системы все магниты были направлены в одном направлении. Затем система была возмущена небольшим магнитным полем, заставив некоторые магниты перевернуться, что также побудило соседние магниты перевернуться. Такое поведение — когда магниты влияют на переворачивание друг друга — может привести к запутыванию, связыванию суперпозиций магнитов. Со временем возросшая запутанность системы затрудняет моделирование на классическом компьютере.

Ученые изучили условия задачи и нашли способ решить ее достаточно простым способом, чтобы с расчетами мог справиться обычный процессор. Благодаря эффективности новой математической модели компьютер воссоздал ее быстрее квантового устройства.

По словам специалистов, их открытие может помочь изучать другие квантовые проблемы.

Ранее ученые добились прорыва в развитии квантовой навигации.