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Ученые назвали главные преимущества и недостатки социальных видов живых существ

RSTB: социальные существа позже взрослеют и хуже размножаются в старости

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Depositphotos

Британские ученые из Оксфордского университета провели первое в своем роде исследование преимуществ и издержек, свойственных для социальных существ. Работа охватила 151 вид из царства животных, а также людей. Статья опубликована в научном журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B (RSTB).

Команда представила комплексную оценку связи между социальностью и различными характеристиками жизненного цикла, включая время жизни поколения, ожидаемую продолжительность жизни отдельной особи, а также длительность репродуктивного цикла.

Результаты показали, что более социальные виды обычно живут дольше, откладывают половое созревание и с большей вероятностью успешно размножаются по сравнению с одиночными видами.

Хотя социальные виды хуже адаптируются к меняющейся среде, они остаются устойчивыми как группа.

Исследование также показало, что социальность влияет на снижение способности животных к размножению или выживанию по мере старения. Например, социальные союзники могут помочь защититься от хищников, увеличивая продолжительность жизни, но стресс от социальных иерархий и конфликтов может иметь противоположный эффект.

По словам ученых, преимущества большей социализации для людей стали более очевидны после глобальной изоляции, вызванной пандемией COVID-19.

Ранее исследователи выяснили, как мозг человека реагирует на разные типы любви.

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