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В Грузии нашли золотой дар для таинственного римского божества

Arkeonews: в Грузии нашли оставленный римлянами дар для солдатского бога

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EvaL Miko/Shutterstock/FOTODOM

Древний золотой дар таинственному божеству нашли неподалеку от Батуми (Грузия). Об этом сообщает Arkeonews.

Во время раскопок в римской крепости Гонио археологи обнаружили золотую пластину — дар Юпитеру Долихену. Культ этого божества зародился в Сирии и был популярен среди римских солдат. Также были найдены бронзовые фигурки быка и орла, символизирующие Юпитера.

Крепость Гонио — хорошо сохранившийся римский форт, расположенный в Грузии неподалеку от границы с Турцией. Она была построена около 2000 лет назад на границе римской провинции Каппадокии. Ее занимали военные, и новые раскопки показали, что они организовали в Гонио крупномасштабное производство керамики и вина, что не было типично для солдат.

Ежегодные раскопки здесь ведут археологи из Варшавского университета. Находка практически нетронутого золотого предмета — уникальное событие, подчеркнули ученые.

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