Санкции повлияли на обмен данными ученых Запада и России по Арктике

Западные ученые лишены важнейших данных об изменениях климата из-за санкций против России, сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что из-за антироссийских рестрикций поток информации между западными и российскими учеными упал до минимума.

Издание называет главной проблемой отсутствие контактов с Москвой, так как это не позволяет изучать таяние льдов Арктики. Процесс ее нагревания происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру.

23 октября сообщалось, что американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружили, что меняющийся климат в Арктике травмирует лапы белых медведей. Они покрываются крупными ледяными наростами, оставляющими глубокие порезы.

Команда изучила результаты осмотров двух популяций белых медведей, обитающих выше 70° северной широты на территории Канады и Гренландии. Данные были получены в ходе экспедиций в период с 2012 по 2022 год.

Авторы выдвинули три возможные причины нарастания льда на лапах белых медведей, и все они связаны с потеплением климата.

Ранее был назван регион России с повышенным риском от изменения климата.