Ученые назвали элементарное упражнение для борьбы со старением

Американские ученые из медицинского центра клиники Мейо в Рочестере обнаружили простой и эффективный тест, позволяющий оценить степень старения человека. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда провела серию тестов, в которых задействовали 40 здоровых людей старше 50 лет. Испытания включали в себя ходьбу, способность удерживать равновесие, силу хвата и силу колена.

В тестах на равновесие участники стояли на силовых платформах в разных положениях: на обеих ногах с открытыми глазами, на обеих ногах с закрытыми глазами, на доминантной (той, с которой мы привыкли делать первый шаг) ноге с открытыми глазами, и на недоминантной ноге с открытыми глазами. Каждый подход длился 30 секунд.

Результаты показали, что точнее всего на ухудшение физических возможностей с возрастом указывает то, как долго человек может простоять на одной ноге, особенно если нога недоминантная.

«Равновесие — важный показатель, поскольку, помимо мышечной силы, оно требует участия зрения, вестибулярной системы и соматосенсорной системы», — отметил старший автор исследования, доктор Кентон Кауфман.

По словам ученого, люди могут начать тренировать равновесие, чтобы отсрочить возрастные изменения. Для этого необходимо стоять на одной ноге по 30 секунд в день со сменой ног. Это не занимает много времени и не требует специального оборудования.

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